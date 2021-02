Ritorno in Classe, il Messaggio di Azzolina: La Scuola è da Proteggere (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, pubblica un video Messaggio per commentare il Ritorno in Classe. “In queste ore si sta completando il rientro a Scuola dei ragazzi delle superiori. Il primo ciclo, lo sapete, è sempre rimasto aperto, circa 5 milioni di studentesse e studenti non hanno mai lasciato le loro aule” dichiara. “Le scuole Leggi su youreduaction (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Ministra dell’Istruzione, Lucia, pubblica un videoper commentare ilin. “In queste ore si sta completando il rientro adei ragazzi delle superiori. Il primo ciclo, lo sapete, è sempre rimasto aperto, circa 5 milioni di studentesse e studenti non hanno mai lasciato le loro aule” dichiara. “Le scuole

GFucci58 : RT @rtl1025: ???? Ritorno in #classe, ma solo a metà, riaprono le #superiori, ma il 50% resta in #Dad, in Sicilia licei al via l'8 ??? di Mari… - SardiniaPost : La situazione a #Cagliari - rtl1025 : ???? Ritorno in #classe, ma solo a metà, riaprono le #superiori, ma il 50% resta in #Dad, in Sicilia licei al via l'8… - TDSestieri : RT @corriereveneto: #Scuola, il ritorno in classe degli studenti LE FOTO - GDS_it : #Palermo, via allo screening al liceo Meli in vista del ritorno in classe -