Ritorno a scuola per 8 milioni di studenti e nuova faida su banchi a rotelle (Di lunedì 1 febbraio 2021) Previsto per oggi, primo febbraio, il Ritorno in classe in molte regioni. In Veneto banchi a rotelle accantonati:”Favoriscono mal di schiena.” Aggiornamenti importanti per il lato scolastico dopo la chiusura prolungata causa Covid: ritornano oggi a lezione in presenza infatti circa 8 milioni di studenti, tra i quali anche i 2,5 milioni delle Scuole Superiori, dei quali però al momento non in copertura totale, ma tra il 50% ed il 75% delle classi. Ultime in ordine di tempo a far ritornare i ragazzi delle superiori nei loro istituti sono, oggi, le Regioni Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Veneto, Campania, Friuli Venezia Giulia per un totale di 976.668 studenti che si aggiungono ai 144.974 delle medie in Sicilia. Per quest’ultima ancora a casa ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Previsto per oggi, primo febbraio, ilin classe in molte regioni. In Venetoaccantonati:”Favoriscono mal di schiena.” Aggiornamenti importanti per il lato scolastico dopo la chiusura prolungata causa Covid: ritornano oggi a lezione in presenza infatti circa 8di, tra i quali anche i 2,5delle Scuole Superiori, dei quali però al momento non in copertura totale, ma tra il 50% ed il 75% delle classi. Ultime in ordine di tempo a far ritornare i ragazzi delle superiori nei loro istituti sono, oggi, le Regioni Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Veneto, Campania, Friuli Venezia Giulia per un totale di 976.668che si aggiungono ai 144.974 delle medie in Sicilia. Per quest’ultima ancora a casa ...

