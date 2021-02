Ritorno a scuola | le perplessità della Fortini | “Anche mia figlia tra chi protesta”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDopo la decisione del Tar di ribaltare l’ordinanza del PresidenteRegione Campania, Vincenzo De Luca, come da programma,i ragazzi degli Istituti superiori sono tornati, seppur al 50%, tra i banchi di. Ad augurare un forte in bocca al lupo ai ragazzi e a fare il puntosituazione, è stata l’AssessoreRegione, Lucia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia. “Si torna più o meno con le condizioni di settembre ma con un rafforzamento dei servizi di trasporto. Io lo dico in maniera molto chiara: la Regione Campania avesse potuto scegliere sicuramente avrebbe scelto una strada più moderata per unin presenza“. Inizia così la lunga intervista in telefonica all’assessore Lucia ...

Dopo la decisione del Tar di ribaltare l'ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, come da programma, anche i ragazzi degli Istituti superiori sono tornati, seppur al 50%, tra ...In base a un grafico diffuso dall'Unesco, nel periodo settembre 2020-gennaio 2021, per quanto riguarda la chiusura delle scuole l'Italia è in linea con la media europea.