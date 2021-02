Ritorno a scuola, in Puglia si inizia con il 25% in presenza: paura contagio covid sui mezzi pubblici (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da oggi anche gli studenti di scuola superiore tornano in classe ma l'incertezza permane: l'ordinanza di Emiliano prevede che gli studenti possano seguire in presenza, entro il limite del 50% per ogni aula, oppure proseguire con la didattica integrata digitale, cioè con le lezioni a distanza. Eppure, secondo i primi dati, il 50% è una chimera, almeno per il momento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da oggi anche gli studenti disuperiore tornano in classe ma l'incertezza permane: l'ordinanza di Emiliano prevede che gli studenti possano seguire in, entro il limite del 50% per ogni aula, oppure proseguire con la didattica integrata digitale, cioè con le lezioni a distanza. Eppure, secondo i primi dati, il 50% è una chimera, almeno per il momento. L'articolo .

