Ritorno a scuola, in Campania i presidi hanno scelto il 50% ma in alcune scuole continuano le proteste (Di lunedì 1 febbraio 2021) Riprende questa mattina l'attività scolastica in presenza nelle scuole superiori della Campania, in virtù di quanto stabilito dall'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla riapertura delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Riprende questa mattina l'attività scolastica in presenza nellesuperiori della, in virtù di quanto stabilito dall'ordinanza del presidente della RegioneVincenzo De Luca sulla riapertura delle. L'articolo .

orizzontescuola : Ritorno a scuola, in Campania i presidi hanno scelto il 50% ma in alcune scuole continuano le proteste - gntgrg : ritorno a scuola implica @estermasarotti che si dimentica dove si trova la nostra classe - orizzontescuola : Ritorno a scuola, in Puglia si inizia con il 25% in presenza: paura contagio covid sui mezzi pubblici - Roma_Events : SCUOLA: oggi il grande ritorno in classe per 8 milioni di studenti italiani - - Sunhflower__ : oggi ritorno a scuola ed è da venti minuti che non smetto di tremare ho un sacco d'ansia addosso e non riesco a calmarmi -