Ritorno a scuola Friuli Venezia Giulia, riprese le lezioni in presenza al 50%

Riprese queste mattina le lezioni in presenza nelle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia per il 50% degli studenti, dopo il lungo braccio di ferro tra manifestazioni, ordinanze e ricorsi al Tar che hanno caratterizzato il mese di gennaio.

