Rissa Ibrahimovic-Lukaku | la Procura Federale apre l’inchiesta | convocato arbitro Valeri

Dopo aver acquisito il referto arbitrale, il Procuratore Giuseppe Chinè ha deciso di procedere con l'apertura di un'inchiesta per fare chiarezza sullo scontro nel derby di Coppa Italia tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, rispettivamente attaccanti di Milan e Inter. Come era prevedibile aspettarsi, la Procura Federale è intervenuta sul caso della rissa verbale e non solo tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa. Già convocato il direttore di gara Valeri.

