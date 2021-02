Riprese le ricerche dispersi Monte Velino, in quota gli uomini del soccorso (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'Aquila - Le buone condizioni meteorologiche di oggi hanno permesso ai soccorritori di raggiungere in elicottero la quota di ricerca nella Valle Majelama del Monte Velino per proseguire le ricerche dei dispersi, interrotte ieri per le avverse condizioni meteo. Nel corso di una riunione tra i referenti di tutti i Corpi speciali coinvolti nelle operazioni di ricerca, era stato inizialmente deciso di far salire 4 soccorritori con l’ausilio manuale del sonar Recco, per cercare nella parte un po’ più bassa di Valle Majelama, zona comunque battuta più volte, sia nei giorni scorsi, ma le cattive condizioni meteo, pioggia e la scarsa visibilità hanno impedito ai soccorritori di salire in quota. Sempre nella stessa riunione si era deciso il sorvolo con un elicottero della parte sotto le nubi, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'Aquila - Le buone condizioni meteorologiche di oggi hanno permesso ai soccorritori di raggiungere in elicottero ladi ricerca nella Valle Majelama delper proseguire ledei, interrotte ieri per le avverse condizioni meteo. Nel corso di una riunione tra i referenti di tutti i Corpi speciali coinvolti nelle operazioni di ricerca, era stato inizialmente deciso di far salire 4 soccorritori con l’ausilio manuale del sonar Recco, per cercare nella parte un po’ più bassa di Valle Majelama, zona comunque battuta più volte, sia nei giorni scorsi, ma le cattive condizioni meteo, pioggia e la scarsa visibilità hanno impedito ai soccorritori di salire in. Sempre nella stessa riunione si era deciso il sorvolo con un elicottero della parte sotto le nubi, ...

