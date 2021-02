Ripensare la sanità pubblica: incontro online con Silvio Garattini (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sarà Silvio Garattini ad inaugurare le due serate in streaming sulla sanità organizzate dalle parrocchie di Campagnola, Redona, San Paolo, San Tomaso, Longuelo e del Villaggio degli Sposi insieme alle Acli provinciali in occasione della Giornata del Malato. Al centro del dibattito di martedì 2 febbraio alle 20.45 “Il sistema sanitario che sogno”, titolo scelto dal celebre medico, fondatore e attuale direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri IRCCS”. L’intento del percorso è quello di Ripensare la sanità pubblica e, nello specifico, il modello sanitario lombardo promuovendo sempre di più la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali che li riguardano così da vicino. L’itinerario continua martedì 16 febbraio alle 20.45 con il professor Roberto Alfieri, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Saràad inaugurare le due serate in streaming sullaorganizzate dalle parrocchie di Campagnola, Redona, San Paolo, San Tomaso, Longuelo e del Villaggio degli Sposi insieme alle Acli provinciali in occasione della Giornata del Malato. Al centro del dibattito di martedì 2 febbraio alle 20.45 “Il sistema sanitario che sogno”, titolo scelto dal celebre medico, fondatore e attuale direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri IRCCS”. L’intento del percorso è quello dilae, nello specifico, il modello sanitario lombardo promuovendo sempre di più la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali che li riguardano così da vicino. L’itinerario continua martedì 16 febbraio alle 20.45 con il professor Roberto Alfieri, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ripensare sanità Sinistra: quattro risposte a Concita De Gregorio dal segretario di MGS

Serve ripensare, ricostruire. Non è un problema di carisma di un leader, né tantomeno di geometrie, ... ha teorizzato e praticato l'intervento pubblico nell'economia, ridato forza alla sanità pubblica. ...

Legambiente, il report su smog e inquinamento nelle Marche

...per le polveri sottili (Pm10) suggerito dalle Linee guida dell'Organizzazione mondiale della Sanità ... Occorre inoltre ripensare lo spazio pubblico con corsie preferenziali per tpl, centri urbani ...

