Rio, il sindaco Paes boccia l'autodromo a Deodoro. Si cerca una nuova area (Di lunedì 1 febbraio 2021) Adesso è ufficiale: Eduardo Paes, sindaco di Rio de Janeiro eletto a novembre, boccia definitivamente il progetto di costruire l'autodromo al quartiere Deodoro alla Foresta Camboatá, ritenuta area di ...

