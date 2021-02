Rider morto a 47 anni | la disperazione della moglie |  «Lavorava per 15 euro a sera»

russ_eau : RT @il_pucciarelli: Chissà, forse anche lui era un rider felice, mitologica categoria di rilasciatori d'interviste riprese con grande risal… - paolamorellato : RT @il_pucciarelli: Chissà, forse anche lui era un rider felice, mitologica categoria di rilasciatori d'interviste riprese con grande risal… - iorollomaria : RT @il_pucciarelli: Chissà, forse anche lui era un rider felice, mitologica categoria di rilasciatori d'interviste riprese con grande risal… - poli_flo : RT @il_pucciarelli: Chissà, forse anche lui era un rider felice, mitologica categoria di rilasciatori d'interviste riprese con grande risal… - ChiaraWalnut : RT @il_pucciarelli: Chissà, forse anche lui era un rider felice, mitologica categoria di rilasciatori d'interviste riprese con grande risal… -

sul lavoro a Pistoia, il cordoglio di Nidil Cgil e Cgil Pistoia: "Una vittima di un lavoro che nel food delivery presenta poche tutele e che per raggiungere livelli di reddito esigui ...MONTECATINI TERME - Drammatica fine per undi 47 anni di origini filippine, Romulo Sta Ana . L'uomo èieri sera, subito dopo essere stato investito da un'auto nei pressi del McDonald's di Montecatini Terme in via Camporcioni. La ...L'editoriale. In un Paese normale chi architetta tutto questo dovrebbe essere dichiarato fuorilegge e come tale trattato ...Travolto da un’auto mentre ritirava una consegna al Mc Donald’s di Montecatini: la ricostruzione della tragedia. La donna racconta come suo marito è finito a fare il fattorino ...