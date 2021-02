Ricciardi: «Sul piano vaccini Arcuri non può far tutto». E per gli anticorpi monoclonali si perde tempo: «Funzionano, cosa aspettiamo?» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli intoppi nella somministrazione delle dosi, la decisione dell’Aifa sul limite dei 55 anni per il vaccino di AstraZeneca, e l’arrivo di mesi difficili. Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, fa un bilancio a tutto campo della gestione della pandemia da Coronavirus in Italia. Intervistato dal Messaggero, Ricciardi si dice ancora ottimista su un’accelerazione della campagna vaccinale ma, aggiunge, «la seconda fase non può essere gestita come la prima. Dovremo vaccinare centinaia di migliaia di persone nei palasport, negli studi di medicina generale…avremo bisogno di una organizzazione di tipo militare che ancora non c’è». Per farlo, secondo Ricciardi, serve una leadership forte e riconosciuta: «Arcuri sta facendo un egregio lavoro. Ma organizzare le vaccinazioni non può ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli intoppi nella somministrazione delle dosi, la decisione dell’Aifa sul limite dei 55 anni per il vaccino di AstraZeneca, e l’arrivo di mesi difficili. Walter, consulente scientifico del ministro della Salute, fa un bilancio acampo della gestione della pandemia da Coronavirus in Italia. Intervistato dal Messaggero,si dice ancora ottimista su un’accelerazione della campagna vaccinale ma, aggiunge, «la seconda fase non può essere gestita come la prima. Dovremo vaccinare centinaia di migliaia di persone nei palasport, negli studi di medicina generale…avremo bisogno di una organizzazione di tipo militare che ancora non c’è». Per farlo, secondo, serve una leadership forte e riconosciuta: «sta facendo un egregio lavoro. Ma organizzare le vaccinazioni non può ...

RadiocorriereTv : Vi presento 'un eroico outsider' Sul #RadiocorriereTv da non perdere l'intervista a @LinoGuanciale, il racconto… - Notiziedi_it : Ricciardi: «Sul piano vaccini Arcuri non può far tutto». E per gli anticorpi monoclonali si perde tempo: «Funzionan… - ResPubl79983835 : RT @GiorgioGall79: @ladyonorato Ricciardi dovrebbe uno dei primi sul banco degli imputati di Covidberga. #BastaLockdown - GiuliaTamagnin1 : RT @GiorgioGall79: @ladyonorato Ricciardi dovrebbe uno dei primi sul banco degli imputati di Covidberga. #BastaLockdown - GiorgioGall79 : @ladyonorato Ricciardi dovrebbe uno dei primi sul banco degli imputati di Covidberga. #BastaLockdown -