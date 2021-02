Riaprono i musei | gli orari e le eccezioni

Alberto_Cirio : Oggi i nostri musei riaprono le loro porte. Solo nei giorni feriali, ma dopo tante settimane di stop è un momento d… - _MiBACT : Musei, #MiBACT: «Da lunedì riaprono #museitaliani e parchi archeologici nelle regioni gialle».… - Tg3web : Nelle regioni italiane tornate in zona gialla riaprono mostre e musei, anche se solo nei giorni feriali. Un segnale… - gianpaolag18 : RT @Tg3web: Nelle regioni italiane tornate in zona gialla riaprono mostre e musei, anche se solo nei giorni feriali. Un segnale molto impor… - mondointasca : La pandemia da Covid-19 inizia a dare un po’ di tregua e così si riaprono i musei. A #PalazzoReale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono musei

Artribune

Bergamo, 1 febbraio 2021 - Con la zona gialla torna, anche se con tanti limiti, anche la cultura. A Bergamo, come altrove,le porte diversicittadini. Un segno concreto ma anche altamente simbolico, nella città più colpita dallo tsunami Covid, che riparte dai. Ovviamente rispettando le norme anti ...Con l'ingresso della Lombardia in zona gialla a Milanoe mostre. Martedì 2 febbraio riaprirà la Triennale, mercoledì il Pirelli HangarBicocca, mentre dal 9 febbraio ci sarà una graduale riapertura di mostre ecivici, dal lunedì al ...Dal 3 febbraio, escludendo il sabato e la domenica secondo le normative anti-covid, sarà di nuovo possibile visitare i principali musei cittadini ...Il FAI – Fondo Ambiente Italiano è felice di annunciare che mercoledì 3 febbraio 2021 Villa Necchi Campiglio a Milano riaprirà regolarmente in massima sicurezza e nel rispetto di tutte le norme sanita ...