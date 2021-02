Riaprono i musei a Bergamo: giorni e orari Ghisalberti: «Novità importante e simbolica» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Con Bergamo in zona gialla possono riaprire le porte diversi tra i musei cittadini, la maggior parte aprirà da mercoledì 3 febbraio: ecco tutti gli orari. L’assessore alla Cultura: «Un segnale di incoraggiamento e di ripresa a tutta la città». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Conin zona gialla possono riaprire le porte diversi tra icittadini, la maggior parte aprirà da mercoledì 3 febbraio: ecco tutti gli. L’assessore alla Cultura: «Un segnale di incoraggiamento e di ripresa a tutta la città».

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono musei Riapre la Pinacoteca "Moretti"

Riaprono i musei di Macerata: l'ingresso sarà gratuito

Covid: folla in locali Trieste composta e rispettosa norme

In città e regione riaprono oggi anche i musei. Tra quelli statali, da oggi sono aperti al pubblico il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare a Trieste e il Museo Archeologico Nazionale di ...

Riaprono i musei in zona gialla Artribune Venezia, il carnevale triste delle saracinesche abbassate

La città provata da un anno di Covid fatica a rialzarsi. In piazza San Marco due negozi su cinque non riapriranno ...

Zona gialla, oggi cosa si può fare (e cosa no): bar, ristoranti, spostamenti, negozi. Le regole

Da oggi quasi tutta Italia è in zona gialla. In arancione infatti restano solo Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano. Una vera e propria boccata d'ossigeno per ...

