Riaprono bar e ristoranti in diverse regioni d’Italia

Una boccata d'aria fresca per l'Italia. Mentre l'indice di contagio ha registrato una tendenza al ribasso nelle ultime settimane, il Ministero della Salute ha indicato che quasi l'intero Paese passerà da oggi, lunedì 1 Febbraio, in zona gialla. Bar e ristoranti potranno riaprire i battenti durante la giornata, ospitando fino a 4 persone per tavolo. Dal lunedì al venerdì riapriranno anche musei, mostre, negozi e parrucchieri. Solo quattro regioni, Puglia, Sardegna, Umbria e Sicilia, restano in "arancione" in attesa di una migliore evoluzione del virus. Per gli altri, gli spostamenti tra i comuni sono ora autorizzati, ma gli spostamenti tra le regioni rimangono vietati. Resta in vigore il coprifuoco anche in zona gialla, ciò vuol dire che bar e ristoranti dovranno cessare la loro attività alle ore 18, sotto questo ...

