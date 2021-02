Riapre il Museo Egizio di Torino | e in tre ore fa il tutto esaurito

(Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Dopo quasi tre mesi di chiusura, oggi, ildiha riaperto le porte ai visitatori. L'invito del direttore Christian Greco "a tornare a casa" è stato accolto con successo, tanto che per la prima settimana di apertura, da oggi al 5 febbraio, i biglietti, gratuiti, sono tutti esauriti. "Questo è il regalo più bello che ci hanno fatto i visitatori - ha commentato Greco - in tre ore abbiamoi biglietti. Per noi è una festa, siamo felici di tornare a svolgere il nostro servizio pubblico essenziale". Il ritorno alla normalità avviene nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, come la misurazione della temperatura e obbligo di indossare la propria mascherina. Lungo il percorso sono disponibili dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto ...

poliziadistato : #1febbraio Riapre Museo auto #PoliziadiStato Siamo pronti ad accogliervi, nel rispetto normativa #Covid19, e a farv… - giava61 : RT @poliziadistato: #1febbraio Riapre Museo auto #PoliziadiStato Siamo pronti ad accogliervi, nel rispetto normativa #Covid19, e a farvi co… - SubyNews : #OLEVANOROMANO - Il 14 febbraio riapre il Museo Civico D'Arte - GiorgioBassi9 : RT @MuseoMaga: Martedì 2 febbraio il #museomaga riapre in sicurezza. Il Museo è aperto dal Martedì al Venerdì dalle 11.00 alle 16.00. La p… - Manuela34537619 : RT @PalazzoGrimani: Il Museo di #PalazzoGrimani riapre al pubblico il 3 febbraio! Orario 10-19 per tre giorni a settimana dal mercoledì al… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre Museo

Da martedì 2 febbraio prossimo, a seguito delle recenti disposizioni ministeriale e regionali,le porte ai visitatori ilClarence Bicknell di Bordighera. Sarà possibile riscoprire l'esposizione dedicata al fondatore Clarence Bicknell, visitare l'imponente sala Biblioteca, "...Per accedere alsarà obbligatorio indossare una mascherina a copertura di naso e bocca. All'ingresso saranno disposti dispenser con i disinfettanti per le mani. Ciascun visitatore sarà ...Gabriele D’Annunzio entrava nella villa che sarebbe diventata Il Vittoriale degli Italiani il primo febbraio 1921. «Vi si dedicò come se fosse un’opera, la definì il suo “libro di pietre vive”. Fu il ...Dal 2 febbraio porte aperte al Palazzo dei Musei, al Museo del Tricolore e alla Galleria Parmeggiani, che per il momento saranno accessibili solo il martedì e il venerdì dalle 10 alle 18. Per i teatri ...