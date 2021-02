Riapre il Museo dei Bronzi di Riace | ingresso gratuito per tutto febbraio

(Di lunedì 1 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria riaprirà al pubblico giovedì 4 febbraio a partire dalle 10:00. Per l’occasione la direzione del museo ha previsto l’ingresso gratuito. “Siamo felici di poter accogliere di nuovo al Museo i suoi tanti visitatori – commenta il direttore Carmelo Malacrino – è una notizia che aspettavamo da tempo, consapevoli della forte richiesta da parte degli utenti di poter ammirare e rivedere i magnifici tesori della Calabria antica, oltre, naturalmente i capolavori dei Bronzi di Riace e di Porticello. Ringrazio tutto il personale che in questi mesi ha consentito la tutela delle sale e ha garantito la sicurezza delle collezioni. Naturalmente il mio pensiero va anche a tutti i nostri sostenitori, che hanno continuato a seguirci sui nostri canali social”. INGRESSO GRATUITO PER TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO

