Resident Evil Village e l' addio a Jeanette Maus | i fan raccolgono fondi in memoria dell' attrice scomparsa

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo la tragica mortea doppiatrice di, a seguito di una battaglia di otto mesi contro il cancro al colon, fan e colleghi si sono riuniti online per esprimere le loro condoglianze all'e alla sua famiglia. Tuttavia, oltre alle parole di sostegno, alcuni fan hanno continuato ad andare oltre per raccogliereper gli amici e la famiglia. Gran parte di questo coinvolgimento dalla community di, così come dai fan di altri lavori dicome Charm City Kings, è arrivato sotto forma di donazioni GoFundMe che erano state originariamente fatte per aiutare con i trattamenti in corso. Di conseguenza, la campagna ha ora raggiunto e superato ...

Eurogamer_it : I fan di #REVillage raccolgono fondi per l'attrice Jeanette Maus scomparsa poco tempo fa. - Inmestatvirtus : @Bluhcookie Io gioco tipo da sempre su PlayStation, comunque tra i giochi che più mi piacciono : Uncharted, The las… - MxPollerguy69 : RT @LunahNsfw: Alcina Dimitrescu (scriosart) [Resident Evil] - LunahNsfw : Alcina Dimitrescu (scriosart) [Resident Evil] - infoitscienza : RE:Verse, provata la beta del multiplayer che festeggia i 25 anni di Resident Evil -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Sul finire del 2020, avevamo riportato della nascita di un sito ufficiale pertotalmente inedito e realizzato da Capcom per accogliere i fan della serie. Ebbene, il nuovo portale è finalmente online, e contiene molte chicche che i nemici storici dell'Umbrella ...Village resta per adesso ancora ai piedi del podio e dunque, anche questa settimana non è riuscito a raggiungere la top 3 dei titoli più attesi, così come The Legend of Zelda Breath of ...I fan di Resident Evil Village raccolgono fondi in memoria dell'attrice Jeanette Maus, scomparsa recentemente.Tramite una campagna di raccolta fondi avviata tramite il portale GoFundMe, la community ha raccolto una notevole cifra.