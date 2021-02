Repubblica: il Napoli è apparso stanchissimo, ma ha saputo sporcarsi le mani (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Napoli ha faticato contro il Parma, ma ha saputo sporcarsi le mani per portare a casa i tre punti, fondamentali. E’ più o meno questo il senso della disamina della partita di ieri pomeriggio al Maradona da parte di Repubblica Napoli. “Il punteggio non deve ingannare: il Napoli ha infatti dovuto stringere i denti e battersi con grande umiltà, per non pagare dazio alla estenuante maratona (9 partite) affrontata nel mese di gennaio. La squadra ha dato a tratti la sensazione d’essere stanchissima e nella ripresa è stata costretta a lasciare a lungo l’iniziativa agli avversari, apparsi viceversa molto più riposati. Gli azzurri hanno però rinforzato gli ormeggi, si sono sporcati all’occorrenza le mani e sono stati bravi a tenere inviolata la porta di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilha faticato contro il Parma, ma haleper portare a casa i tre punti, fondamentali. E’ più o meno questo il senso della disamina della partita di ieri pomeriggio al Maradona da parte di. “Il punteggio non deve ingannare: ilha infatti dovuto stringere i denti e battersi con grande umiltà, per non pagare dazio alla estenuante maratona (9 partite) affrontata nel mese di gennaio. La squadra ha dato a tratti la sensazione d’essere stanchissima e nella ripresa è stata costretta a lasciare a lungo l’iniziativa agli avversari, apparsi viceversa molto più riposati. Gli azzurri hanno però rinforzato gli ormeggi, si sono sporcati all’occorrenza lee sono stati bravi a tenere inviolata la porta di ...

