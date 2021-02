Renzi detta le condizioni: fuori quattro ministri pesantissimi o salta tutto. E il premier vacilla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Matteo Renzi avrebbe posto una serie di condizioni pesantissime per dare il proprio assenso ad un Governo guidato ancora una volta dal premier uscente Giuseppe Conte. Che la missione di Roberto Fico, Presidente della Camera incaricato dal Quirinale di condurre la trattativa tra le forze politiche che dovrebbero dare appoggio al nuovo Governo, non fosse L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Matteoavrebbe posto una serie dipesantissime per dare il proprio assenso ad un Governo guidato ancora una volta daluscente Giuseppe Conte. Che la missione di Roberto Fico, Presidente della Camera incaricato dal Quirinale di condurre la trattativa tra le forze politiche che dovrebbero dare appoggio al nuovo Governo, non fosse L'articolo proviene da Leggilo.org.

fattoquotidiano : “In forma smagliante”: lo raccontano così Matteo Renzi in quello che è per antonomasia un delicato frangente per il… - ilriformista : Dopo un mese di insulti e offese, @matteorenzi si riprende la scena. Detta l’agenda al governo che verrà. Ma non in… - iolanda_pitti : Crisi di governo, Renzi detta le condizioni e azzera Conte: via il reddito di cittadinanza - Il Tempo - GIULIANA7G : #tgla7 io sono ESTERREFATTA..e voi? #renzi, col 2%, prima sfascia poi detta le condizioni, #ologramma apre a… - Tullio7 : @Quirinale Presidente ma ancora sta al gioco poltro a mia poltrona tua? Renzi staccato da PD dopo le elezioni forse… -