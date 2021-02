Regina Elisabetta, il piano per un “ritorno al lavoro in grande stile”: “Vuole invitare Joe Biden a Buckingham Palace” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia di Covid, la Regina Elisabetta è “determinata a tornare al lavoro” e “Vuole invitare il nuovo presidente Usa Joe Biden a Buckingham Palace”, in concomitanza con il vertice G7 di giugno in Cornovaglia. Sono queste le ultime indiscrezioni sulla Famiglia Reale trapelate a Londra e riportate dai media britannici, secondo cui la 94enne sovrana sta organizzando un ritorno in grande ai suoi impegni ufficiali, che dovrebbe avvenire proprio in occasione della presenza in Inghilterra del nuovo presidente Usa. Al fianco della Regina, nell’accogliere Biden alla Casa Bianca, dovrebbero esserci il principe Carlo e il principe William, e le rispettive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia di Covid, laè “determinata a tornare al” e “il nuovo presidente Usa Joe”, in concomitanza con il vertice G7 di giugno in Cornovaglia. Sono queste le ultime indiscrezioni sulla Famiglia Reale trapelate a Londra e riportate dai media britannici, secondo cui la 94enne sovrana sta organizzando uninai suoi impegni ufficiali, che dovrebbe avvenire proprio in occasione della presenza in Inghilterra del nuovo presidente Usa. Al fianco della, nell’accoglierealla Casa Bianca, dovrebbero esserci il principe Carlo e il principe William, e le rispettive ...

