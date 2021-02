Reggina-Salernitana: le formazioni ufficiali (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il posticipo della 20a giornata di Serie B vede in campo Reggina e Salernitana. Queste le formazioni ufficiali: Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Stavropoulos, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Bianchi; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto. Allenatore: Baroni. Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Mantovani, Gyomber; Kupisz, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Cicirelli; Gondo, Djuric. Allenatore: Castori. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il posticipo della 20a giornata di Serie B vede in campo. Queste le(4-2-3-1): Nicolas; Stavropoulos, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Bianchi; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto. Allenatore: Baroni.(3-5-2): Belec; Bogdan, Mantovani, Gyomber; Kupisz, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Cicirelli; Gondo, Djuric. Allenatore: Castori. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

