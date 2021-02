Regé-Jean Page “Le scene più sexy? Ho avvisato i miei nella chat di famiglia” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il mondo ha trovato il suo nuovo Mr Darcy: è il duca di Hastings. Forse sarebbe piaciuto anche a Jane Austen: alto 1.85, sexy, attraente, di origine mista. Con gli addominali scolpiti in evidenza e lo sguardo scostante dell’uomo che sa di essere assolutamente irresistibile. La vita di Regé-Jean Page, l’ombroso (e poi focoso) Simon Basset di Bridgerton, il serial Netflix che ha sbancato i record, è cambiata improvvisamente nel Natale scorso. In poco meno di due settimane dalla data di uscita, nel ruolo dell’antieroe allergico al matrimonio ma ambito dalle brave e benestanti giovani donne dell’alta società londinese del 1813, Page è passato dall’essere un promettente attore di teatro inglese a star internazionale, vista da 63 milioni di spettatori. Con un futuro già scritto da sex symbol. Accanto ai ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il mondo ha trovato il suo nuovo Mr Darcy: è il duca di Hastings. Forse sarebbe piaciuto anche a Jane Austen: alto 1.85,, attraente, di origine mista. Con gli addominali scolpiti in evidenza e lo sguardo scostante dell’uomo che sa di essere assolutamente irresistibile. La vita di, l’ombroso (e poi focoso) Simon Basset di Bridgerton, il serial Netflix che ha sbancato i record, è cambiata improvvisamente nel Natale scorso. In poco meno di due settimane dalla data di uscita, nel ruolo dell’antieroe allergico al matrimonio ma ambito dalle brave e benestanti giovani donne dell’alta società londinese del 1813,è passato dall’essere un promettente attore di teatro inglese a star internazionale, vista da 63 milioni di spettatori. Con un futuro già scritto da sex symbol. Accanto ai ...

sonjpardo : @scarlet47952566 Certamente. Ma pure Rege Jean Pege è discreto. BRIDGERTON mi piace. - maaartvs : io innamorata persa di Regé-Jean Page - IvanaFavaro1 : @carrarofabio69 Io sposerei con gioia e slancio Rege-Jean Page e non ci vedrei nulla di male (ops sono già sposata??????) - MalenaMusic28 : RT @Albatros_love_i: Non ci sono paragoni ?? ?????? Sempre e solo #CanYaman Votate ???????????? - Elena16743820 : RT @Albatros_love_i: Non ci sono paragoni ?? ?????? Sempre e solo #CanYaman Votate ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Regé Jean Sex symbol 2021: la top 5 degli artisti più affascinanti dell'anno

@canyaman Sex symbol 2021, c'è il Duca di Bridgerton Nella top 5 dei sex symbol 2021 non può mancare lui: Regé - Jean Page . In confronto ai due uomini precedentemente citati, il suo nome gode di una ...

50 serie tv da guardare su Netflix - Lista aggiornata a febbraio 2021 |

Quando il fratello maggiore Anthony, capo della famiglia, inizia a scartare alcuni papabili pretendenti, Daphne stringe un'insolita alleanza con il duca di Hastings ( Regé - Jean Page ). Coinvolti in ...

Coronavirus: Rega coordina distribuzione pazienti - SWI swissinfo.ch swissinfo.ch @canyaman Sex symbol 2021, c'è il Duca di Bridgerton Nella top 5 dei sex symbol 2021 non può mancare lui:Page . In confronto ai due uomini precedentemente citati, il suo nome gode di una ...Quando il fratello maggiore Anthony, capo della famiglia, inizia a scartare alcuni papabili pretendenti, Daphne stringe un'insolita alleanza con il duca di Hastings (Page ). Coinvolti in ...