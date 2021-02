Real Madrid | dall’Inghilterra | Sergio Ramos verso il Manchester United

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Continua a tenere banco in casala situazione legata a, difensore centrale in scadenza di contratto. Le trattative per il prolungamento sono in alto mare e le big europee iniziano a muoversi per il colpo a parametro zero. Secondo quanto riporta il Mirror,avrebbe scelto il, ora in vantaggio per assicurarsi le prestazioni dello spagnolo. In queste settimane il difensore è stato accostato alle big di tutta Europa, Juventus compresa. SportFace.