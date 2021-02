Reagan, il presidente che cambiò gli Usa in una biografia di Sangiuliano (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Reagan – Il presidente che cambiò la politica americana”. E' la biografia, edita da Mondadori, che il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano dedica al 40esimo inquilino della Casa Bianca, nel 40esimo anniversario del suo insediamento.Il 4 novembre 1980, con un risultato schiacciante, gli americani eleggono presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. E' una valanga: Ronnie, come lo chiamano gli amici, vince in 45 Stati su 50; per il presidente uscente, il democratico Jimmy Carter, che chiedeva la rielezione, è un'umiliazione. Nonostante i numeri, l'ascesa di Reagan alla Casa Bianca è stata accolta con stupore: un ex attore di Hollywood, molto noto al pubblico televisivo, che assumeva la guida della più grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “– Ilchela politica americana”. E' la, edita da Mondadori, che il direttore del Tg2 Gennarodedica al 40esimo inquilino della Casa Bianca, nel 40esimo anniversario del suo insediamento.Il 4 novembre 1980, con un risultato schiacciante, gli americani eleggonodegli Stati Uniti Ronald. E' una valanga: Ronnie, come lo chiamano gli amici, vince in 45 Stati su 50; per iluscente, il democratico Jimmy Carter, che chiedeva la rielezione, è un'umiliazione. Nonostante i numeri, l'ascesa dialla Casa Bianca è stata accolta con stupore: un ex attore di Hollywood, molto noto al pubblico televisivo, che assumeva la guida della più grande ...

