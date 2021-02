Questo giovane inglese ha smesso di indossare abiti moderni all’età di 14 anni. Indossa solo abiti storici, nient’altro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo ragazzo alcuni anni fa ha deciso di fare un curioso passo, che ha completamente ridefinito la sua vita. Dopo molti anni vissuti come un normalissimo adolescente, ha deciso di diventare un sarto di capi storici. Il nome di Questo ragazzo è Zack Pinsent ed è un giovane ventenne del Regno Unito che, sin da quando aveva 14 anni ha smesso di vestirsi come tutti gli altri ragazzi della sua età. Da un giorno all’altro, Questo giovane di Brighton ha sentito il bisogno di cambiare qualcosa della sua vita. Intorno a lui, improvvisamente, l’ambiente ha assunto uno stile molte “retrò” e con il tempo, questa passione è diventata un vero lavoro e i suoi abiti sono richiesti in tutto il ... Leggi su virali.video (Di lunedì 1 febbraio 2021)ragazzo alcunifa ha deciso di fare un curioso passo, che ha completamente ridefinito la sua vita. Dopo moltivissuti come un normalissimo adolescente, ha deciso di diventare un sarto di capi. Il nome diragazzo è Zack Pinsent ed è unventenne del Regno Unito che, sin da quando aveva 14hadi vestirsi come tutti gli altri ragazzi della sua età. Da un giorno all’altro,di Brighton ha sentito il bisogno di cambiare qualcosa della sua vita. Intorno a lui, improvvisamente, l’ambiente ha assunto uno stile molte “retrò” e con il tempo, questa passione è diventata un vero lavoro e i suoisono richiesti in tutto il ...

