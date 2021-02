Questo è servizio pubblico? Lo sfregio della Littizzetto a Venezia | si scatena la rivolta contro la Rai | l' ultima vergogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Bufera su Che Tempo Che Fa. Are la polemica è stata Lucianache, nella puntata del 31 gennaio, hato l'ira del sindaco di. Tutta colpa di una battuta sui vetraini. "Perché RaiTre consente a Lucianadi screditare? - chiede su Twitter indignato Luigi Brugnaro -. A Murano non vengono fatti `cigni e gatti storti', ma i maestri vetrai creano opere uniche al mondo. Ildovrebbe evitare che la `satira' offenda le tradizioni di una città che compie 1600 anni". Il riferimento del primo cittadino è al passaggio di un attacco a Pfizer per la carenza dei vaccini. Per l'occasione la comica ha detto che le fiale in vetro per i vaccini “potrebbero essere fatte a Murano, ...