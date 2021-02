Quello che i dati Istat non evidenziano sulla disoccupazione femminile

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L’ha pubblicato iaggiornatisituazione occupazionale ed è l’ennesimo bollettino di guerra poiché l’occupazione cala nonostante il blocco dei licenziamenti, e colpisce tutte le fasce di età a esclusione degli ultracinquantenni, invece in crescita, ma non le donne ultracinquantenni. E non solo. In generale si tratta di un crollo quasi esclusivamente al: in totale i lavoratori scendono di 101 mila unità, ma di questi 99 mila sono donne e 2000 sono uomini. E il tasso di occupazione delle donne a dicembre cala di 0,5 punti e crescedi inattività (+0,4 punti), per gli uomini al contrario la stabilità dell’occupazione si associa al calo dell’inattività (-0,1 punti). In generale, c’è un forte aumento dell’inattività ma solo per la fascia dei età giovanile e per quella ...