"Quella è roba da sfi***". La pazzesca frase rubata della Boschi a Renzi: colpo bassissimo a Italia Viva | Guarda (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al tavolo in cui i giallorossi, Italia Viva compresa, stanno lavorando al cosiddetto "cronoprogramma" per il nuovo governo, volano subito gli stracci. Scontro tra Renziani e M5s su Mes e reddito di cittadinanza. Ma sono molti i temi divisivi e che lasciano immaginare che il varo di questo governo sia tutt'altro che scontato. Già, perché ci sarebbero da scegliere anche i ministri. Insomma, le poltrone. C'è da scegliere chi gestirà i denari. Dettagli non da poco, soprattutto alla luce delle schermaglie delle ultime ore. E quando si parla di poltrone, fioccano indiscrezioni a diecine. Al centro di molte di queste indiscrezioni, ecco Maria Elena Boschi. In lizza per tutto, o quasi. È stata infatti affiancata allo Sviluppo Economico, Difesa e Infrastrutture. Insomma, buona per tutto. Per certo, Matteo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al tavolo in cui i giallorossi,compresa, stanno lavorando al cosiddetto "cronoprogramma" per il nuovo governo, volano subito gli stracci. Scontro traani e M5s su Mes e reddito di cittadinanza. Ma sono molti i temi divisivi e che lasciano immaginare che il varo di questo governo sia tutt'altro che scontato. Già, perché ci sarebbero da scegliere anche i ministri. Insomma, le poltrone. C'è da scegliere chi gestirà i denari. Dettagli non da poco, soprattutto alla luce delle schermaglie delle ultime ore. E quando si parla di poltrone, fioccano indiscrezioni a diecine. Al centro di molte di queste indiscrezioni, ecco Maria Elena. In lizza per tutto, o quasi. È stata infatti affiancata allo Sviluppo Economico, Difesa e Infrastrutture. Insomma, buona per tutto. Per certo, Matteo ...

