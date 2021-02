Quasi 2 mln di dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Sono 1.958.691 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l'84,2% del totale delle dosi consegnate (2.324.985). La somministrazione ha riguardato 1.227.839 donne e 730.852. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Il dato è aggiornato alle 18.45 di ieri. Le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose sono 617.867. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 1.394.953 operatori sanitari, 363.364 unita' di personale non sanitario, 185.591 ospiti di strutture residenziali e 14.783 over 80. Leggi su agi (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Sono 1.958.691 ledicontro il-19 finorain, l'84,2% del totale delleconsegnate (2.324.985). La somministrazione ha riguardato 1.227.839 donne e 730.852. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Il dato è aggiornato alle 18.45 di ieri. Le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose sono 617.867. Nel dettaglio, lesono statea 1.394.953 operatori sanitari, 363.364 unita' di personale non sanitario, 185.591 ospiti di strutture residenziali e 14.783 over 80.

