Quanto pesa la fronda anti grillina anti Renzi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continua la fatwa di Di Battista a Renzi, anche se c'è chi vocifera che invece potrebbe entrare nella nuova squadra di governo, come ministro dell'Ambiente o dell'Innovazione, se riponesse le armi. Per ora almeno non è così e rispetto a qualche giorno fa, racconta il Corriere, il numero dei parlamentari d'accordo con Dibba sarebbe cresciuto: Una riunione telematica a cui hanno partecipato tra i venti e i trenta parlamentari del Movimento, una cifra superiore aquella stimata inizialmente. Una fronda che «pesa» quindi circa il 10% degli eletti M5S. Tra i partecipanti, non solo i due gruppi di senatori (i sette «irriducibili» anti-Renziani e i sette «possibilisti ma con paletti ferrei»), ma molti deputati che sono usciti allo scoperto come Raphael ...

