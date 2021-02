Puglia, vaccino: dall’8 febbraio somministrazioni agli ultraottantenni Fase 2 della campagna anti corona virus (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: La vaccinazione degli over 80 in Puglia inizierà l’8 febbraio, quando partirà ufficialmente la Fase 2 della campagna vaccinale. A darne notizia è l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, che afferma che in settimana arriveranno le prime 4mila 300 dosi del siero messo a punto da Moderna e ulteriori 32mila dosi del vaccino Pfizer-BioNtech. Intanto 1.283 operatori sanitari del Policlinico di Bari hanno «completato il richiamo per la seconda dose della vaccinazione contro il Covid-19». A darne notizia è la direzione generale della struttura ospedaliera più grande della Puglia. «Il programma prevede altre 2.729 convocazioni entro sabato- si legge in una nota-. Attualmente la copertura ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: La vaccinazione degli over 80 ininizierà l’8, quando partirà ufficialmente lavaccinale. A darne notizia è l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, che afferma che in settimana arriveranno le prime 4mila 300 dosi del siero messo a punto da Moderna e ulteriori 32mila dosi delPfizer-BioNtech. Intanto 1.283 operatori sanitari del Policlinico di Bari hanno «completato il richiamo per la seconda dosevaccinazione contro il Covid-19». A darne notizia è la direzione generalestruttura ospedaliera più grande. «Il programma prevede altre 2.729 convocazioni entro sabato- si legge in una nota-. Attualmente la copertura ...

Roberta84902018 : @Lucrezi97533276 Noi siamo in zona arancione da sempre (Puglia) ma assembramenti al primo raggio di sole, pranzi di… - Gigabyte1979 : @lbianchetti Ho visto le date dei vaccini delle altre regioni, vorrei capire con quali dosi di vaccino la Puglia (a… - maurizioschmid : #coronavirusItalia 1/02: ricoverati +201(occ. 30%), in T.I. +37(occ. 26%), 12226 casi/g((~7g). 32.95 dosi di vaccin… - Borderline_24 : #Covid, in Puglia 31.855 persone protette dal #Virus: hanno ricevuto seconda dose #Vaccino - Telebari : Covid, 31.855 persone in Puglia hanno ricevuto le 2 dosi di vaccino: nel Barese sono 8.663 - #Bari #Notizie… -