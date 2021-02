PSG ko, Pochettino: «Dobbiamo imparare a giocare anche senza Verratti» – VIDEO (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta per 3-2 contro il Lorient. Ecco le sue parole Le assenze non possono essere una scusa secondo Mauricio Pochettino a cui il Paris Saint-Germain può aggrapparsi per giustificare la sconfitta per 3-2 contro il Lorient. Verratti – «Verratti è sicuramente importante per noi ma Dobbiamo imparare a giocare anche senza i nostri top. La prossima partita la giocheremo senza Neymar e di nuovo Verratti. Bisogna sempre trovare una soluzione. Oggi abbiamo perso ma non possiamo nasconderci dietro la scusa che mancava un giocatore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricioha analizzato in conferenza stampa la sconfitta per 3-2 contro il Lorient. Ecco le sue parole Le assenze non possono essere una scusa secondo Mauricioa cui il Paris Saint-Germain può aggrapparsi per giustificare la sconfitta per 3-2 contro il Lorient.– «è sicuramente importante per noi mai nostri top. La prossima partita la giocheremoNeymar e di nuovo. Bisogna sempre trovare una soluzione. Oggi abbiamo perso ma non possiamo nasconderci dietro la scusa che mancava un giocatore». Leggi su Calcionews24.com

Tanziloic : Leonardo et Mauricio Pochettino viennent d’arriver #PSG - goal : Welcome to PSG, Mauricio Pochettino ?????? (??: IG/angeldimariajm) - NeymarJrSite : E o clima com o chefe Pochettino tá como? ?? ? The mood with coach Pochettino is.... ?? ? #neymar #neymarjr… - Alfaenshe : Mauricio Pochettino suffers first defeat as PSG manager - LightmyWays : il terzo gol incassato dal #PSG è stato veramente ridicolo... ?? #Pochettino #lorientpsg #Ligue1 #Ligue1UberEats -