Protezione Civile della Regione Campania, prorogata l’allerta meteo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ stata prorogata fino alle 8 di domani mattina l’allerta meteo attualmente vigente sulle zone: 1,3,5,6,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) . La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle elaborazioni dei modelli matematici effettuate dal Centro Funzionale ha rinnovato il livello di rischio idrogeologico Giallo raccomandando, in ogni caso, di prestare attenzione alle aree territoriali particolarmente fragili o colpite dal maltempo in questi giorni anche in assenza di nuove precipitazioni. La perturbazione che ancora ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ statafino alle 8 di domani mattinaattualmente vigente sulle zone: 1,3,5,6,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) . La, sulla base delle elaborazioni dei modelli matematici effettuate dal Centro Funzionale ha rinnovato il livello di rischio idrogeologico Giallo raccomandando, in ogni caso, di prestare attenzione alle aree territoriali particolarmente fragili o colpite dal maltempo in questi giorni anche in assenza di nuove precipitazioni. La perturbazione che ancora ...

Avvenire_Nei : La decisione della Diocesi vede coinvolta nella gestione la Caritas, in collaborazione con la Protezione civile e l… - bennymoro : RT @il_piccolo: Dai trasporti pubblici potenziati ai volontari della Protezione civile anti-assembramento, tutto è stato approntato per far… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Tar Lazio annulla l’ordinanza della Protezione Civile per limitare la concessione del contributo forfettario per chi ha acq… - occhio_notizie : ??NUOVO AVVISO DELLA PROTEZIONE CIVILE?? - ParmaDaily : 2020: l’impegno della Polizia locale e della Protezione civile dell’Unione Pedemontana Parmense nell’emergenza covid -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione Civile Ricoverato, cane lo aspetta da 2 mesi

Impossibile spostarlo, se non alla sera quando a fatica i nipoti di Marco Maiolani, 55 anni volontario della Protezione civile, riescono a convincerlo ad entrare il casa. A riportare la storia è la ...

In Puglia libertà di movimento solo per i? cacciatori

...Protezione Animali Natura Ambiente - Puglia ArtiDea Cultura Bari AsBeCo - Associazione Beni Comuni Astrolabio Slowtour ATA - PC odv - Associazione Tutela Ambiente e Animali - Protezione Civile " ...

Orgogliosi della nostra Protezione civile IL TELEGRAFO Livorno Esondazione del Turano: presente la Protezione Civile Monti Prenestini

La squadra è impegnata a Rieti insieme a Protezione Civile di Olevano Romano, Centro Radio Soccorso Sublacense e altri Gruppi di Protezione Civile della Regione Lazio Nella giornata di ieri 31 gennaio ...

Prorogata l’allerta meteo in Campania fino alle 8 di domani mattina

Proroga allerta meteo in Campania fino alle 8 di domani, 2 febbario: a rischio, principalmente, le fasce costiere ...

Impossibile spostarlo, se non alla sera quando a fatica i nipoti di Marco Maiolani, 55 anni volontario della, riescono a convincerlo ad entrare il casa. A riportare la storia è la ......Animali Natura Ambiente - Puglia ArtiDea Cultura Bari AsBeCo - Associazione Beni Comuni Astrolabio Slowtour ATA - PC odv - Associazione Tutela Ambiente e Animali -" ...La squadra è impegnata a Rieti insieme a Protezione Civile di Olevano Romano, Centro Radio Soccorso Sublacense e altri Gruppi di Protezione Civile della Regione Lazio Nella giornata di ieri 31 gennaio ...Proroga allerta meteo in Campania fino alle 8 di domani, 2 febbario: a rischio, principalmente, le fasce costiere ...