Prossimo turno Serie A 2020 2021

(Di lunedì 1 febbraio 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 21ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 21ª Giornata (5-7 febbraio) Venerdì 5 febbraio Ore 20.45, FIORENTINA-INTER (SKY) Sabato 6 febbraio Ore 15.00, ATALANTA-TORINO (SKY) Ore 15.00, SASSUOLO-SPEZIA (SKY) Ore 18.00, JUVENTUS-ROMA (SKY) Ore 20.45, GENOA-NAPOLI (DAZN) Domenica 7 febbraio Ore 12.30, BENEVENTO-SAMPDORIA (DAZN) Ore 15.00, MILAN-CROTONE (SKY) Ore 15.00, UDINESE-VERONA (DAZN) Ore 18.00, PARMA-BOLOGNA (SKY) Ore 20.45, LAZIO-CAGLIARI (SKY) Leggi su Calcionews24.com

