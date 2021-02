Prima regola di Clubhouse: non parlate mai di Clubhouse (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stanze virtuali in cui parlare, ma con invito. Ma quel che viene detto lì dentro resta lì dentro. È la storia di Clubhouse, il nuovo social network tanto in voga tra i naviganti nel mare infinito del web e delle App. Una piattaforma ristretta, per pochi intimi. Si accede solo con invito e, soprattutto, tutto quel che viene pronunciato non può essere riprodotto su altre piattaforme. Un sistema chiuso che alimenta se stesso solo nel ‘qui e ora’. Questioni non di secondo piano: visti il precedente di Parler, non può che emergere una problematica sui temi che vengono trattati dagli utenti nelle diverse stanze. LEGGI ANCHE > Lotteria scontrini parte oggi, ma il sito del governo ha il “solito” problema di sicurezza L’app, per il momento disponibile solo sull’App Store iOS, sta riscuotendo un grande successo. Nato dall’idea di un imprenditore e di un ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stanze virtuali in cui parlare, ma con invito. Ma quel che viene detto lì dentro resta lì dentro. È la storia di, il nuovo social network tanto in voga tra i naviganti nel mare infinito del web e delle App. Una piattaforma ristretta, per pochi intimi. Si accede solo con invito e, soprattutto, tutto quel che viene pronunciato non può essere riprodotto su altre piattaforme. Un sistema chiuso che alimenta se stesso solo nel ‘qui e ora’. Questioni non di secondo piano: visti il precedente di Parler, non può che emergere una problematica sui temi che vengono trattati dagli utenti nelle diverse stanze. LEGGI ANCHE > Lotteria scontrini parte oggi, ma il sito del governo ha il “solito” problema di sicurezza L’app, per il momento disponibile solo sull’App Store iOS, sta riscuotendo un grande successo. Nato dall’idea di un imprenditore e di un ...

Drugo123 : @giannattasius @acffiorentina Questa sa di conferma sull’imminente inserimento nel regolamento della regola “la squ… - RedJohn247 : RT @divagatrice: Che scoperta pazzesca! Una roba così rara come la fotosintesi meritava la prima pagina! [ma non c’era la regola di dichia… - ValleDellavalle : RT @Davide55273741: @capuanogio Tanto già gli amici dell Figc si stanno adoperando a cambiare in corsa la regola che prevedeva punti di pen… - Davide55273741 : @capuanogio Tanto già gli amici dell Figc si stanno adoperando a cambiare in corsa la regola che prevedeva punti di… - marioricciard18 : RT @divagatrice: Che scoperta pazzesca! Una roba così rara come la fotosintesi meritava la prima pagina! [ma non c’era la regola di dichia… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima regola Covid, l'allarme di Lopalco: 'Italia in zona gialla e il virus ringrazia' | BioNTech - Pfizer: fino a ulteriori 75 mln dosi vaccino a Ue

Il Regno Unito mira a garantire una prima dose a 15 milioni di persone (inclusi tutti gli over 70) ... 'La scelta del governo - sostiene - è inappuntabile: c'è una regola condivisa ed in base all'...

Bollo auto: teniamo presenti scadenza, proroga, esenzione e sconto con il cashback di Stato

In questo periodo di scadenza del bollo auto , tassa automobilistica prevista nel nostro Paese, non è male ricordare alcune cose fondamentali. Prima di tutto le disposizioni sul pagamento . La regola generale è che il bollo va pagato entro la fine del mese successivo a quello in cui scade. Per essere più chiari, se la data di scadenza è, per ...

Prima regola: sorridere Linkiesta.it A Bergamo musei aperti, regole e orari: «Così aiutiamo la città»

Non tutte le città in zona gialla riapriranno subito i musei. «Milano — spiega la Ghisalberti — lo farà a marzo, Venezia ad aprile. Noi abbiamo deciso di procedere anche per aiutare la città, ma non c ...

Covid, Sicilia «arancione»: le regole. Superiori in classe tra una settimana

Da oggi la Sicilia torna in zona arancione dopo un gennaio segnato in rosso. La novità più importante è il ritorno a scuola di alcuni studenti. Sarà riattivata la didattica in presenza al 100 per cent ...

Il Regno Unito mira a garantire unadose a 15 milioni di persone (inclusi tutti gli over 70) ... 'La scelta del governo - sostiene - è inappuntabile: c'è unacondivisa ed in base all'...In questo periodo di scadenza del bollo auto , tassa automobilistica prevista nel nostro Paese, non è male ricordare alcune cose fondamentali.di tutto le disposizioni sul pagamento . Lagenerale è che il bollo va pagato entro la fine del mese successivo a quello in cui scade. Per essere più chiari, se la data di scadenza è, per ...Non tutte le città in zona gialla riapriranno subito i musei. «Milano — spiega la Ghisalberti — lo farà a marzo, Venezia ad aprile. Noi abbiamo deciso di procedere anche per aiutare la città, ma non c ...Da oggi la Sicilia torna in zona arancione dopo un gennaio segnato in rosso. La novità più importante è il ritorno a scuola di alcuni studenti. Sarà riattivata la didattica in presenza al 100 per cent ...