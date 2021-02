«Presa Diretta» sul Covid: le falle della sanità pubblica aprono la nuova stagione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Presa Diretta L’emergenza Covid e le criticità dei sistemi sanitari regionali sono ormai un piatto forte delle trasmissioni d’inchiesta di Rai3. Un argomento irrinunciabile. Dopo le inchieste svolte sul tema da Report, toccherà a Presa Diretta, proseguire il filone d’indagine giornalistica. La trasmissione condotta da Riccardo Iacona ripartirà questa sera – 1 febbraio – in prime time con un nuovo ciclo di otto nuovi appuntamenti dedicati ad alcune problematiche d’attualità economica e sociale. Ad aprire la stagione, però, sarà come anticipato il tema sanitario. Con l’inchiesta “C’era una volta la sanità pubblica” la trasmissione proporrà un viaggio in Lombardia e in Calabria per capire perché la seconda ondata di Covid ha colpito ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 febbraio 2021)L’emergenzae le criticità dei sistemi sanitari regionali sono ormai un piatto forte delle trasmissioni d’inchiesta di Rai3. Un argomento irrinunciabile. Dopo le inchieste svolte sul tema da Report, toccherà a, proseguire il filone d’indagine giornalistica. La trasmissione condotta da Riccardo Iacona ripartirà questa sera – 1 febbraio – in prime time con un nuovo ciclo di otto nuovi appuntamenti dedicati ad alcune problematiche d’attualità economica e sociale. Ad aprire la, però, sarà come anticipato il tema sanitario. Con l’inchiesta “C’era una volta la” la trasmissione proporrà un viaggio in Lombardia e in Calabria per capire perché la seconda ondata diha colpito ...

Radio1Rai : Torna questa sera @Presa_Diretta su @RaiTre, condotto da @IaconaRiccardo. Un reportage in Lombardia e in Calabria p… - TgrCalabria : Torna stasera @Presa_Diretta su #Rai3. 'C'era una volta la #sanità pubblica' il titolo della prima puntata, con il… - laramps : @whiteflour00 @franziskanava @Presa_Diretta @IaconaRiccardo @RaiTre Non lo so naturalmente. Immagino: perché nessun… - whiteflour00 : @franziskanava @laramps @Presa_Diretta @IaconaRiccardo @RaiTre Io non capisco perchè i dirigenti sanitari e general… - menomm : RT @DarioPiermarini: In bocca al lupo a @IaconaRiccardo e a tutta @Presa_Diretta per questa nuova stagione. Il #settimobiciclettari vi segu… -