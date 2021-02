Prenotare vaccino Covid: come si fa, chi può farlo e da quando (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'attesa sta finalmente per finire: Prenotare il vaccino Covid è ora possibile, anche se per il momento solo in alcune regioni e per fasce d'età ben determinate. Dopo la somministrazione al personale sanitario e ai residenti delle Rsa, si mette infatti in moto la macchina per vaccinare la cittadinanza, con Lazio e Campania a fare da apripista. Si inizia da Lazio e Campania In Campania il sito regionale accetta le adesioni fin dal 30 gennaio e le prime convocazioni per procedere con le inoculazioni avverranno nei prossimi giorni, presumibilmente dal 10 o dal 15 di febbraio. Dal 1° febbraio, invece, è possibile Prenotare il vaccino anti-Covid per le persone che hanno 80 anni o più anche nel Lazio, dopo un piccolo ritardo dovuto al rallentamento della consegna dei ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'attesa sta finalmente per finire:ilè ora possibile, anche se per il momento solo in alcune regioni e per fasce d'età ben determinate. Dopo la somministrazione al personale sanitario e ai residenti delle Rsa, si mette infatti in moto la macchina per vaccinare la cittadinanza, con Lazio e Campania a fare da apripista. Si inizia da Lazio e Campania In Campania il sito regionale accetta le adesioni fin dal 30 gennaio e le prime convocazioni per procedere con le inoculazioni avverranno nei prossimi giorni, presumibilmente dal 10 o dal 15 di febbraio. Dal 1° febbraio, invece, è possibileilanti-per le persone che hanno 80 anni o più anche nel Lazio, dopo un piccolo ritardo dovuto al rallentamento della consegna dei ...

PescePott : @SaluteLazio il sito per prenotare il vaccino covid non è ancora attivo. Complimenti - il_misantropo : Lunedi 1 febbraio -ore 07:41 provo ad aprire il sito della Regione Lazio per prenotare il vaccino per mio padre, ul… - LaTorre1905 : #Covid. Ecco come prenotare gli over 80enni per il #Vaccino per ulteriori info clicca qui - tizianaguerrucc : @RegioneLazio @SaluteLazio Se comunicate 1 febbraio e ancora non funziona spero comprenderete bene che il tema è… - dormotroppo : Il portale per prenotare il vaccino nel Lazio non funziona. E non funziona neanche il numero di telefono che sta su… -