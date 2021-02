Premio di giornalismo in ricordo di Francesco Landolfo | ecco i vincitori

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 11 si terrà a Napoli la cerimonia di consegna deldi”, presso la sede dell’Istituto di cultura meridionale in via Chiatamone 63 (Palazzo Arlotta). La cerimonia si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid e non sarà aperta al pubblico. Il, giunto alla nona edizione, ricorda e valorizza l’impegno nella professione di, segretario dell’Ordine dei giornalisti della Campania, già vicedirettore del quotidiano “Roma”, fondatore e presidente dell’Arga Campania. Nell’ambito delviene assegnata una targa indi Gianpaolo N, consigliere nazionale Fnsi e Unaga, a cui si deve il rilancio delle attività ...

