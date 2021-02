Premier League, il Leicester crolla col Leeds. Pari tra Arsenal e United, vince il City (Di lunedì 1 febbraio 2021) La corsa al titolo in Premier League si infiamma ogni giornata di più. Al termine della 21esima giornata il Manchester City guida la classifica, a +3 dai rivali dello United e inseguito da Liverpool e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) La corsa al titolo insi infiamma ogni giornata di più. Al termine della 21esima giornata il Manchesterguida la classifica, a +3 dai rivali delloe inseguito da Liverpool e ...

FBiasin : Molti commenti su #Eriksen che 'è stato bravo ma ieri era facile, va rivisto in match più probanti'. - Miglior cen… - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #Rugani al #Torino. Ecco cosa succede a non volere fare sconti a… - livescore : x2 Primeira Liga ?????? x3 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x4 League Cup ???????????????? x2 Community Shield ??… - Nadyworld1964 : RT @FBiasin: Molti commenti su #Eriksen che 'è stato bravo ma ieri era facile, va rivisto in match più probanti'. - Miglior centrocampista… - sportli26181512 : Clamoroso dall'Inghilterra: 'Mondiale a rischio': La rivelazione arriva dal Regno Unito: per i Tre Leoni la parteci… -