Prada Cup, Luna Rossa ha provato nuove vele. Gianfranco Sibello: “Hanno portato degli aggiornamenti” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il dominio nella semifinale contro American Magic e il giorno di riposo concesso ieri sono ormai alle spalle per Luna Rossa, ora concentratissima in vista della Finale di Prada Cup contro Ineos Uk. Mancano dodici giorni all’inizio dell’avvincente serie contro i britannici, che metterà in palio non soltanto il trofeo ma soprattutto il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione italiana è migliorata in maniera esponenziale: rendimento elevato anche con vento sostenuto, eccellente comunicazione a bordo, feeling cresciuto tra i due timonieri James Spithill e Francesco Bruni, più fluidità nelle chiamate, Pietro Sibello investito del responsabile ruolo di tattico (figura che era mancata durante il round robin, proprio per la scelta di schierare due timonieri. Il trimmer randa ora ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il dominio nella semifinale contro American Magic e il giorno di riposo concesso ieri sono ormai alle spalle per, ora concentratissima in vista della Finale diCup contro Ineos Uk. Mancano dodici giorni all’inizio dell’avvincente serie contro i britannici, che metterà in palio non soltanto il trofeo ma soprattutto il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione italiana è migliorata in maniera esponenziale: rendimento elevato anche con vento sostenuto, eccellente comunicazione a bordo, feeling cresciuto tra i due timonieri James Spithill e Francesco Bruni, più fluidità nelle chiamate, Pietroinvestito del responsabile ruolo di tattico (figura che era mancata durante il round robin, proprio per la scelta di schierare due timonieri. Il trimmer randa ora ...

