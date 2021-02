Ponte Morandi, papà di una vittima rifiuta un milione di euro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Lunedì 1° febbraio è iniziato il secondo incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale che, crollando il 14 agosto 2018, ha causato 43 vittime. Circa 200 persone, tra avvocati, periti e consulenti, familiari di chi ha perso la vita, pm e giudice, si sono ritrovati nella tensostruttura allestita a tempo record nell’atrio del tribunale per garantire il rispetto delle norme anti Covid. Tra di loro anche Roberto Battiloro, papà di Giovanni, una delle vittime: ha rifiutato un milione di euro come risarcimento. : le sue parole Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha fissato udienze tutti i giorni, compreso il sabato, per tutto il mese di febbraio. Il secondo incidente probatorio serve a ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Lunedì 1° febbraio è iniziato il secondo incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del, il viadotto autostradale che, crollando il 14 agosto 2018, ha causato 43 vittime. Circa 200 persone, tra avvocati, periti e consulenti, familiari di chi ha perso la vita, pm e giudice, si sono ritrovati nella tensostruttura allestita a tempo record nell’atrio del tribunale per garantire il rispetto delle norme anti Covid. Tra di loro anche Roberto Battiloro,di Giovanni, una delle vittime: hato undicome risarcimento. : le sue parole Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha fissato udienze tutti i giorni, compreso il sabato, per tutto il mese di febbraio. Il secondo incidente probatorio serve a ...

MediasetTgcom24 : Ponte Morandi, il padre di una delle 43 vittime: 'Ho detto no a un milione di euro di risarcimento, Giovanni non av… - Corriere : «Mio figlio morì sul ponte Morandi. Ho detto no a un milione, voglio un giudizio vero» - HuffPostItalia : 'La vita di mio figlio non ha prezzo'. Il padre della vittima del Ponte Morandi rifiuta il risarcimento - claucub : RT @catlatorre: Il padre di una vittima del Ponte Morandi ha rifiutato un milione di euro di risarcimento per la morte del figlio: 'Non li… - nefelef : RT @NapoliToday: #Cronaca Il padre della vittima del Ponte Morandi: “Ho rinunciato a un risarcimento milionario. L'anima di mio figlio non… -