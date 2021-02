Ponte Morandi, il papà di Giovanni Battiloro: 'Ho rifiutato un milione di euro. L'anima di un figlio non si compra' (Di lunedì 1 febbraio 2021) A due anni e mezzo dalla tragedia del Ponte Morandi , il cui crollo provocò la morte di 43 persone, è iniziato il secondo incidente probatorio con circa 200 persone tra avvocati, periti e consulenti, ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) A due anni e mezzo dalla tragedia del, il cui crollo provocò la morte di 43 persone, è iniziato il secondo incidente probatorio con circa 200 persone tra avvocati, periti e consulenti, ...

MediasetTgcom24 : Ponte Morandi, il padre di una delle 43 vittime: 'Ho detto no a un milione di euro di risarcimento, Giovanni non av… - Corriere : «Mio figlio morì sul ponte Morandi. Ho detto no a un milione, voglio un giudizio vero» - MazziottaFabio : @Rudyrugantino14 @DocenteCarla @italiarena .... credo che ormai dopo tanto tempo e la costruzione del nuovo ponte,… - MGalliera : Parono le archiviazioni per il ponte Morandi. Allegria!!!! - avatar1dory : RT @Rudyrugantino14: @italiarena @DocenteCarla Ponte Morandi ,del rio e tanti altre porcate .43 morti aspettano ,loro si interessano dei ca… -