Ponte Morandi, il padre di una delle vittime rifiuta 1 milione: «La vita di mio figlio non ha prezzo» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roberto Battiloro è il padre di una delle vittime del disastro del Ponte Morandi. Durante un'intervista al Corriere della Sera ha affermato: «Mio figlio morì sul Ponte Morandi. Ho detto no a un milione, Giovanni non aveva prezzo, voglio un giudizio vero». >> Moby Prince, 30 anni dopo riaffiora una registrazione: «L'esplosivo era della mafia» Ponte Morandi: Roberto è il padre di Giovanni Roberto Battiloro è il padre di Giovanni, una delle vittime della tragedia del Ponte Morandi avvenuta il 14 agosto del 2018. Il ragazzo era un videomaker di Torre del Greco di 29 anni.

