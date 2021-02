"Politica e soldi hanno stravolto il Comitato vittime del Covid", Le accuse della ex legale (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - E' un post durissimo quello dell'avvocato Consuelo Locati che marca in modo lacerante e irreversibile la rottura del Comitato Noi Denunceremo, il gruppo nato da una pagina Facebook con oltre 70mila membri, vera ‘Spoon river dei morti di Covid, e diventati poi portavoce da un anno delle istanze, anche giudiziarie, delle famiglie delle vittime. "Il presidente vuol scendere in Politica a fianco di chi abbiamo criticato" Nel suo scritto pubblicato alle 13 e 41, orario in cui morì il padre il 27 marzo, la legale accusa il presidente Luca Fusco di “voler scendere in Politica” a fianco di esponenti criticati dal Comitato per le politiche durante la pandemia, “tradendo così la fiducia delle famiglie”, mette in discussione l'aumento delle quote di iscrizione e sostiene di essere stata ... Leggi su agi (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - E' un post durissimo quello dell'avvocato Consuelo Locati che marca in modo lacerante e irreversibile la rottura delNoi Denunceremo, il gruppo nato da una pagina Facebook con oltre 70mila membri, vera ‘Spoon river dei morti di, e diventati poi portavoce da un anno delle istanze, anche giudiziarie, delle famiglie delle. "Il presidente vuol scendere ina fianco di chi abbiamo criticato" Nel suo scritto pubblicato alle 13 e 41, orario in cui morì il padre il 27 marzo, la legale accusa il presidente Luca Fusco di “voler scendere in” a fianco di esponenti criticati dalper le politiche durante la pandemia, “tradendo così la fiducia delle famiglie”, mette in discussione l'aumento delle quote di iscrizione e sostiene di essere stata ...

