Plague Inc: The Cure sarà disponibile gratis su Steam 'fino a quando il COVID-19 non sarà sotto controllo' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il DLC Plague Inc: The Cure è disponibile su Steam gratuitamente da ora "fino a quando il COVID-19 non sarà sotto controllo". Il DLC gratuito, che è ora disponibile e richiede il gioco base Plague Inc: Evolved, chiede ai giocatori di "prendere il controllo e fermare una mortale pandemia globale con ogni mezzo necessario. Allocare risorse per aumentare la capacità di test, rendere obbligatorie mascherine, bloccare paesi o indagare sui trattamenti sperimentali nella più grande espansione mai realizzata da Plague Inc." È un passaggio dal gioco base che introduce diverse nuove meccaniche per aiutare il giocatore a porre fine alla ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il DLCInc: Thesugratuitamente da ora "il-19 non". Il DLC gratuito, che è orae richiede il gioco baseInc: Evolved, chiede ai giocatori di "prendere ile fermare una mortale pandemia globale con ogni mezzo necessario. Allocare risorse per aumentare la capacità di test, rendere obbligatorie mascherine, bloccare paesi o indagare sui trattamenti sperimentali nella più grande espansione mai realizzata daInc." È un passaggio dal gioco base che introduce diverse nuove meccaniche per aiutare il giocatore a porre fine alla ...

