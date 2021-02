Pirlo ritrova De Ligt | l' uomo ' nuovo' della difesa

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Compirà 22 anni in agosto, ma è già un giovane veterano, in casa juventina, dopo le 39 presenze accumulate nella stagione passata, con anche 4 reti all'attivo. Quest'anno è al momento a quota 14 ...

E da qui riparte ora Matthijs De Ligt, che contro la Spal ha giocato i suoi primi 90' del 2021:sembra ora intenzionato a riproporlo dal 1' nella semifinale di andata contro l'Inter. Travaglio ...... rinunciando a coprire la fascia mancina dove Augello sia fronteggiare un Cuadrado per sua ... E' proprio quel chesperava. Con qualche spazio aperto in più Madama potrebbe scatenarsi, ...TORINO (ITALPRESS) - "Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza. Giochiamo il primo round ed è da gestire bene, la gara di domani non sarà ...INTER JUVENTUS – Domani ci sarà il Derby d’Italia. Partita fondamentale tra Inter e Juventus a San Siro, valevole per la semifinale di Coppa Italia. Andrea Pirlo dopo la batosta subita in campionato, ...