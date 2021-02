Pirlo: “La sconfitta in campionato ci ha insegnato tanto. Gioca Buffon, Ramsey out” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ai microfoni di Juventus TV, Andrea Pirlo, tecnico della Juventus ha analizzato la gara di domani contro l’Inter in Coppa Italia a San Siro. Queste le sue parole: “Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Giochiamo il primo round perché è una partita che si Gioca su 180 minuti. Domani non sarà decisiva, dovremo essere bravi a gestirla. La gara di campionato ha insegnato tanto. Ha insegnato che quando non siamo sul pezzo non siamo noi stessi. Da lì siamo ripartiti facendo grandi prestazioni. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare subito il Napoli che ci ha subito rialzato l’attenzione. Però non dobbiamo adagiarci perché siamo solo all’inizio del ritorno e abbiamo ancora tante partite da Giocare”. Che gara si attende: “La solita gara che fa l’Inter. Cerca di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ai microfoni di Juventus TV, Andrea, tecnico della Juventus ha analizzato la gara di domani contro l’Inter in Coppa Italia a San Siro. Queste le sue parole: “Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Giochiamo il primo round perché è una partita che sisu 180 minuti. Domani non sarà decisiva, dovremo essere bravi a gestirla. La gara diha. Hache quando non siamo sul pezzo non siamo noi stessi. Da lì siamo ripartiti facendo grandi prestazioni. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare subito il Napoli che ci ha subito rialzato l’attenzione. Però non dobbiamo adagiarci perché siamo solo all’inizio del ritorno e abbiamo ancora tante partite dare”. Che gara si attende: “La solita gara che fa l’Inter. Cerca di ...

