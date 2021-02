“Piano pandemico mai attuato, l’ospedale di Alzano andava chiuso”. L’anticipazione di PresaDiretta con il direttore medico – Video (Di lunedì 1 febbraio 2021) La lezione di Bergamo non è servita a nulla. Il sacrificio di medici e infermieri, quello di migliaia di bergamaschi stroncati in poche settimane da un virus sconosciuto – da cui nessuno li ha protetti – non ha insegnato niente. La seconda ondata ci ha colpito più della prima. Ma quali sono le ragioni strutturali di questo fallimento? Per capirlo, PresaDiretta, lunedì 1 febbraio in prima serata su Rai3 con l’inchiesta “C’era una volta la sanità pubblica”, farà un viaggio in Lombardia e poi in Calabria per scoprire che laddove si è lesinato sulla prevenzione, laddove si è puntato su un modello ospedalo-centrico e laddove si è scelto di non investire sulla medicina del territorio sono successi guai tremendi. Anche a Milano, dove è saltato completamente il tracciamento epidemiologico. “Fino a che non si farà una analisi seria di quelle che sono state le criticità della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) La lezione di Bergamo non è servita a nulla. Il sacrificio di medici e infermieri, quello di migliaia di bergamaschi stroncati in poche settimane da un virus sconosciuto – da cui nessuno li ha protetti – non ha insegnato niente. La seconda ondata ci ha colpito più della prima. Ma quali sono le ragioni strutturali di questo fallimento? Per capirlo,, lunedì 1 febbraio in prima serata su Rai3 con l’inchiesta “C’era una volta la sanità pubblica”, farà un viaggio in Lombardia e poi in Calabria per scoprire che laddove si è lesinato sulla prevenzione, laddove si è puntato su un modello ospedalo-centrico e laddove si è scelto di non investire sulla medicina del territorio sono successi guai tremendi. Anche a Milano, dove è saltato completamente il tracciamento epidemiologico. “Fino a che non si farà una analisi seria di quelle che sono state le criticità della ...

