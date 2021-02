"Pessima notizia". Vaccino, la cruda verità della Viola sconvolge la Gruber: come stanno le cose (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il governo e il super-commissario a tutto, Domenico Arcuri, continuano a decantare la campagna vaccinale italiana. Peccato che prosegua a rilento. Di vaccini ce ne sono pochi e il coronavirus continua a fare paura. Si parla anche di questo a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, la puntata è quella di lunedì 1 febbraio. Ospite in collegamento, l'immunologa Antonella Viola. E la conduttrice ricorda come Angela Merkel abbia affermato che in Germania, entro settembre, tutti saranno stati vaccinati: possibile farlo anche in Italia? La risposta della Viola è negativa. "Tutto si può fare, il problema è avere le dosi di Vaccino. In questo momento se aumentiamo davvero la capacità di vaccinare potremmo arrivare a vaccinare tutti entro la fine dell'anno. Ma bisogna ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il governo e il super-commissario a tutto, Domenico Arcuri, continuano a decantare la campagna vaccinale italiana. Peccato che prosegua a rilento. Di vaccini ce ne sono pochi e il coronavirus continua a fare paura. Si parla anche di questo a Otto e Mezzo, il programma di Lilliin onda su La7, la puntata è quella di lunedì 1 febbraio. Ospite in collegamento, l'immunologa Antonella. E la conduttrice ricordaAngela Merkel abbia affermato che in Germania, entro settembre, tutti saranno stati vaccinati: possibile farlo anche in Italia? La rispostaè negativa. "Tutto si può fare, il problema è avere le dosi di. In questo momento se aumentiamo davvero la capacità di vaccinare potremmo arrivare a vaccinare tutti entro la fine dell'anno. Ma bisogna ...

Ultime Notizie dalla rete : Pessima notizia Roma, il Lazio dà l'ok all'aborto farmacologico fuori dall'ospedale: contestazioni e polemiche

È una pessima notizia per tutti». Se per Eleonora Mattia, presidente della commissione Pari opportunità in consiglio regionale del Lazio «il recepimento da parte della Regione delle nuove linee guida ...

Siena, via libera al progetto di adeguamento dell'Artemio Franchi.

La notizia arriva in un momento delicato per il tifo bianconero, già in agitazione sul tema stadio. ... con questo andirivieni di allenatori e, soprattutto, basta con questa pessima immagine che stiamo ...

Vaccini, AstraZeneca taglia il 60% delle dosi: pessima notizia per la Toscana LA NAZIONE Google combatte la pandemia: in arrivo un finanziamento per contrastare le fake news sui vaccini contro il Covid-19

Si apprende dal blog ufficiale di Google che è in arrivo un fondo di 3 milioni di dollari per tutte le testate giornalistiche che intendono combattere le fake news sui vaccini contro il Covid -19. La ...

Debito d’ossigeno, debito d’amore

A Manaus, in Amazzonia, la mancanza di ossigeno medicinale ha mandato in tilt i reparti Covid degli ospedali: una tragedia umanitaria. Pubblichiamo Il Punto del direttore Aurora Nicosia sulla rivista ...

